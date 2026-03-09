Empleados Terminan Amarrados y Encerrados tras Asalto de Sujetos Armados en Tienda de Hermosillo

Amarrados y encerrados en la bodega de una tienda de conveniencia terminaron varios empleados, luego de que tres sujetos armados perpetraran un asalto la tarde del domingo en la colonia López Portillo, al norte de Hermosillo.

El violento robo ocurrió en una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las calles General Piña y Bacadéhuachi, donde los presuntos responsables ingresaron al negocio con armas de fuego para someter a los trabajadores.

Los sujetos habrían amenazado con armas de fuego a los trabajadores

Las víctimas indicaron que los tres individuos los amenazaron con pistolas, para obligarlos a entregar el dinero disponible en caja y posteriormente los llevaron hasta la bodega del comercio, donde los dejaron amarrados y sin posibilidad de pedir ayuda.

Mientras los trabajadores permanecían sometidos, los asaltantes tomaron dinero en efectivo y diversa mercancía del establecimiento, tras lo cual abandonaron el lugar.

Al parecer los presuntos responsables llegaron y huyeron del sitio a bordo de un vehículo de color negro, por lo que no fueron detenidos.

Atendieron a los empleados afectados

Luego de que se reportara el hecho a las autoridades, al lugar acudieron elementos de seguridad para atender a los empleados afectados y tomar conocimiento de lo sucedido.

El caso fue turnado al Ministerio Público, instancia que abrió una carpeta de investigación y giró instrucciones a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para realizar las indagatorias correspondientes que permitan identificar y localizar a los responsables del asalto.

Reportero: Roberto Bahena N+

