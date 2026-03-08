Inicia la Marcha del 8M en Hermosillo, Sonora: Esto es lo que se Vive Durante el Recorrido

Este domingo 8 de marzo, mujeres y ciudadanía en en general se reunieron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2026.

Poco antes de las 4:30 se empezó a reunir el contingente frente a las Escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora para la marcha anual con la finalidad de seguir exigiendo justicia ante casos de violencia contra las mujeres e igualdad de derechos.

Durante esta marcha los colectivos feministas mencionaron que este 2026, la lucha es por la búsqueda de la despenalización del aborto en Sonora, la libertad en Cuba y Palestina, la situación de los mineros, y por la jornada laboral de 40 horas además de homenajear a las mujeres trabajadoras.

Información en desarrollo...