Dos Hombres Detenidos por Incendiar Una Casa y Violentar al Propietario en Hermosillo, Sonora

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Municipal de Hermosillo señalados como presuntos responsables de incendiar parte de una vivienda y retener al propietario del inmueble, a quien además habrían golpeado.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Rafael “N”, de 25 años, y Baudel Eduardo “N”, de 28, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron la mañana de este sábado en la colonia Luis Donaldo Colosio, al norte de la capital sonorense.

Los sujetos presuntamente prendieron fuego a un cuarto ubicado en la parte posterior de una vivienda localizada en las calles Roberto Mejía y Santa Teresa de Jesús.

Posteriormente, habrían privado de la libertad al propietario del domicilio, un hombre de 36 años de edad, a quien mantuvieron retenido dentro de un vehículo y golpearon en diferentes partes del cuerpo.

La detención se realizó alrededor de las ocho y media de la mañana, en las calles Alicia Muñoz, entre Santa Teresa de Jesús y Cuéllar, donde los agentes municipales interceptaron a los presuntos responsables.

En el lugar fue asegurado un automóvil Toyota Corolla blanco, modelo 2020, tipo sedán, en el cual los sujetos mantenían retenida a la víctima.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al domicilio afectado para sofocar el incendio registrado en la vivienda, mientras que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal continúa con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

