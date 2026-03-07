Abaten a Generador de Violencia en Hermosillo; Dos Agentes de AMIC Quedan Lesionados

Un generador de violencia fue abatido la madrugada de este sábado durante un operativo coordinado de fuerzas de seguridad al sur de Hermosillo, luego de que atacara a tiros a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el operativo se realizó en cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio como parte de investigaciones en curso. En el despliegue participaron agentes de la AMIC, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal del Ejército Mexicano, con apoyo perimetral de la Policía Municipal.

Durante la intervención, el sospechoso abrió fuego con un fusil de asalto contra los agentes ministeriales para evitar su captura, lo que dejó a dos elementos de la AMIC lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital, donde reciben atención médica y se reportan fuera de peligro.

Ante la agresión, las fuerzas de seguridad repelieron el ataque, logrando neutralizar al sujeto en el lugar, quien se habría atrincherado en una vivienda de la colonia.

El abatido era investigado por varios homicidios en Hermosillo

Las investigaciones señalan que el hombre estaría relacionado con diversos homicidios ocurridos en la ciudad, entre ellos el asesinato de un policía municipal registrado durante un evento masivo celebrado en Hermosillo en octubre de 2024, así como con otro hecho violento ocurrido recientemente.

En la zona se realizaron las diligencias correspondientes por parte de personal de Servicios Periciales y de investigación, quienes aseguraron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

