Dan Último Adiós a Don Danilo en Veracruz; Fue Atropellado Mientras Paseaba a su Perro

La noche de este viernes seis de marzo, familiares y amigos se dieron cita en una funeraria localizada en la ciudad de Veracruz para dar el último adiós a don Danilo, quien murió la noche del pasado jueves cinco de marzo al ser impactado por un motociclista mientras paseaba a su perro.

El incidente se registró durante la noche del pasado jueves cinco de marzo, cuando, como todos los días, don Danilo Pérez Ortiz, de 74 años de edad, llevó a pasear a su fiel compañero de vida, "Romel", un perro de la raza pastor belga.

Según lo informado, don Danilo caminó dos calles desde su domicilio, el cual se encuentra ubicado en la esquina de las calles de Víctimas del 5 y 6 de junio y Agustín Lara de la colonia Zaragoza de la ciudad de Veracruz.

El hombre se dirigía al bulevar donde acostumbraba sacar a pasear a su perro; sin embargo, al llegar al cruce de las calles de Valencia y Bulevar Ávila Camacho, fue impactado por un motociclista; una cámara de seguridad captó el hecho.

¿Cómo pasó el hecho?

El hecho ocurrió cuando don Danilo cruzó con toda precaución con su perro, al cual lleva con su correa, en el sentido de norte a sur. Posteriormente, hace una pausa en el camellón para esperar que pasen dos autos que transitan en el sentido de sur a norte.

Después continúa su camino con confianza, atravesando la vialidad, cuando de repente en la escena pasa a toda velocidad una motocicleta sobre el carril de extrema derecha, la cual lo impacta y termina proyectándolo a varios metros de distancia.

Luego de registrarse el accidente, don Danilo fue auxiliado, aún con signos vitales, pero debido a la gravedad de sus lesiones, murió instantes después. Su muerte consternó a la sociedad, mientras que sus vecinos lamentan lo sucedido.

Vecinos de don Danilo lo recuerdan como alguien tranquilo

Una de las vecinas de don Danilo menciona que aún no puede creer lo que pasó y que piensa que el señor todavía está en donde siempre. Narra que era un vecino tranquilo y que solía sacar a pasear a su perro todos los días, tanto en la mañana como en la noche.

"Salía a pasear al perro todos los días, tanto en la mañana como en la noche".

Debido al accidente que se registró la noche de ayer, el motociclista también resultó con lesiones, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica; sin embargo, las atenciones las recibe en calidad de detenido.

"El motociclista debe saber llevar las reglas de tránsito, su velocidad y no meterse entre los carros porque llevan mucho que perder; es un peligro."

Amigos y conocidos le dieron el último adiós a don Danilo, mientras que en la terraza de su departamento, bajo el cuidado de algunos familiares, permanece "Romel", su perro de raza pastor belga, triste por la pérdida de su amo.

