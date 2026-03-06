Derrame de Hidrocarburo en Veracruz: ¿Cómo Afecta al Ecosistema Marino? Expertos Explican

El pasado lunes dos de marzo, pescadores del municipio de Pajapan, localizado al sur del estado de Veracruz, denunciaron que sus redes, así como su equipo de trabajo, se habían visto afectados al ser cubiertos por una especie de chapopote que se encontraba en el mar.

El biólogo Miguel Ángel Díaz Arredondo menciona que, en ese tipo de situaciones, regularmente se recurre a un plan nacional; posteriormente, se deriva un plan estatal y, finalmente, un plan local mediante un muestreo y se determina si se debe activar dicho plan. Indica que se deben tomar medidas para evitar que el derrame llegue a la costa.

"Se toman medidas técnicas para evitar que el derrame llegue a costa; se aplican desnatadores, barreras, para evitar que el derrame llegue a la zona litoral."

Conforme han ido pasando los días, las manchas negras en el mar fueron avanzando y tomaron lugar hasta llegar a las costas de los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan y Coatzacoalcos, los cuales se localizan en la zona sur del estado de Veracruz. Las afectaciones han sido notables en playas, lanchas e incluso especies marinas.

Video: PC Continúa Sin Conocer de Dónde Llegó el Hidrocarburo a las Costas del Sur de Veracruz

La doctora en ciencias ambientales, María del Refugio Castañeda, indica que esta situación podría impactar de manera significativa, ya que ocasionaría problemas de oxigenación en el agua al formarse una capa superficial que no permite la entrada al agua; asimismo, el sol elevaría la temperatura, lo que llevaría incluso a la mortandad de especies marinas.

"Vamos a tener problemas de oxigenación, el sol nos puede elevar la temperatura y, obviamente, empieza a haber una mortandad, empieza a haber pérdida de especies".

Noticia relacionada: Habitantes de Las Barrillas Retienen a Personal de PEMEX y la ASEA tras Derrame de Hidrocarburo

¿El derrame podría llegar a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?

Indica que esto podría generar una reacción en cadena, pues no solo las especies marinas se verían afectadas, sino que también las que se alimentan de ellas y coexisten a los alrededores, como las aves, las cuales incluso llegan a terminar con las alas impregnadas de petróleo y no pueden volar al pegarse el hidrocarburo, por lo que mueren de inanición, es decir, al presentar debilidad extrema por falta de alimento.

"Esto afecta a sus alas porque impregnadas, pues, de petróleo, y ellas, al querer volar, ya no pueden porque se pega el hidrocarburo y mueren de inanición."

De acuerdo con la información brindada por el biólogo Miguel Ángel Díaz Arredondo, de continuar avanzando este derrame, las manchas negras incluso podrían llegar a costas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río debido a una corriente proveniente de la península de Baja California y que llega hasta el golfo de México a la altura de Veracruz.

"Tenemos un sistema de corrientes; hay una corriente que viene de la península de Baja California y penetra en el golfo hasta la altura de Veracruz."

Video: Así Lucen las Playas Serranas de Pajapan, Veracruz, a Tres Días del Derrame de Hidrocarburo

Por otro lado, la doctora en Ciencias Ambientales, María del Refugio Castañeda, también indicó que, si no es contenido, puede esparcirse con mayor rapidez debido a que en los próximos días se espera un evento de norte con algunas lluvias, lo que podría ocasionar el arrastre.

"Puede llegar; en unos días tenemos norte y vienen algunas lluvias y esto va a causar el arrastre."

Se dio a conocer que, si esta mancha negra lograra extenderse y recalar hasta las costas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, las autoridades tendrían que implementar un plan de emergencias a nivel local.

Historias recomendadas:

LAVR