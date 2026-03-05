Habitantes de Las Barrillas Retienen a Personal de PEMEX y la ASEA tras Derrame de Hidrocarburo

La tarde de este jueves cinco de marzo, habitantes de la localidad de Las Barrillas, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, retuvieron por algunos minutos a personal de Pemex y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

De acuerdo con la información obtenida, los habitantes de dicha localidad habrían realizado este acto por la falta de respuestas tras el derrame de hidrocarburo que ha afectado notablemente a la zona sur del estado de Veracruz.

Video: PC Continúa Sin Conocer de Dónde Llegó el Hidrocarburo a las Costas del Sur de Veracruz

El reporte indica que los funcionarios se dirigían a la localidad de Jicacal, la cual se encuentra en el municipio de Pajapan, cuando los pobladores los retuvieron para pedirles explicaciones sobre las causas del derrame y los niveles de contaminación que habría alcanzado.

Minutos después de haber sido retenidos, los habitantes les permitieron continuar su traslado con la finalidad de que inicien las evaluaciones de los daños que dicho derrame de hidrocarburo ha dejado a lo largo de varios municipios costeros del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe del Derrame de Hidrocarburos Ocurrido en Pajapan, Veracruz?; Autoridades Investigan

El derrame ha dejado afectaciones en municipios costeros de Veracruz

Las afectaciones del derrame de hidrocarburos al sur de Veracruz ya comienzan a ser visibles tras cumplirse 72 horas de haberse registrado y, hasta este momento, aún no se ha dado a conocer el posible origen de dicha emergencia.

Según pobladores del lugar, el olor a crudo es muy intenso e incluso llega a ser nauseabundo. Playas, redes, lanchas e incluso algunas especies marinas amanecieron el pasado lunes 2 de marzo cubiertas de lo que se presume era hidrocarburo y chapopote.

Video: Así Lucen las Playas Serranas de Pajapan, Veracruz, a Tres Días del Derrame de Hidrocarburo

En playas de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan se ha podido ver la mancha de color negro. Dichos municipios se encuentran en la costa de la zona sur del estado de Veracruz, los cuales tienen entre sus principales actividades económicas la pesca y el turismo de playa.

Debido a la afectación, se pidió a los habitantes no consumir productos del mar para evitar afectaciones a la salud de la población debido a la situación en la zona afectada de la costa del sur de Veracruz, de la que hasta hoy se desconoce la extensión, así como el origen.

Historia recomendada:

LAVR