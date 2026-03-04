Menor Embarazada Denuncia a su Tío por Presunto Abuso en Veracruz

La tarde de este miércoles cuatro de marzo, una menor de tan solo 15 años junto a su madre acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por abuso, donde manifestó que el presunto responsable es uno de sus familiares.

Video: Menor de Edad Denuncia Presunto Abuso por Parte de un Familiar en Veracruz

La joven presenta un estado de gestación de seis meses y, de acuerdo con las declaraciones que dio la mamá de la menor, fue presuntamente su hermano, es decir, el tío de la joven, quien, a decir de las denunciantes, fue el que abusó sexualmente de su hija.

“Mi hermano y, pues, no se vale eso; se supone que somos familia y no sé su mente de él”.

María Isabel, madre de la menor, indica que la joven vivió un tiempo con su hermano y su cuñada por cuestiones de cercanía a la escuela de su hija y temas laborales de ella.

“Ella vivía con ellos, yo siempre me la quise llevar y me decía que ella estaba bien; ella ya se quería ir conmigo.”

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Tres Personas por Homicidio Doloso en Hotel de Tuxpan, Veracruz

María Isabel y su hija acudieron a la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente

María Isabel indica que la menor confesó que su tío abusaba de ella; sin embargo, menciona que intentó disfrazar la situación, argumentando que la menor quizás se había embarazado en la escuela.

“Ella ya no aguantó, yo llego del trabajo y me llora y me enseña la prueba de embarazo".

Madre e hija en pleno mes de la mujer acudieron a denunciar ante la Fiscalía especializada este delito, para que el presunto responsable fuera detenido, pero les comentaron que por falta de personal no le fue recibida su denuncia en una primera instancia.

"Me dijo que podía yo ir a tomar algo, refrescarme o comer, que en dos horas regresara, que es la hora que ya me podrían atender."

Le dijeron que regresara más tarde y, según indican, pasaron más de dos horas para que les fuera recibida esta denuncia por presunto abuso sexual.

Historias recomendadas:

LAVR