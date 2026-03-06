Sujetos Atacan e Incendian Vivienda con Presuntos Artefactos de Fabricación Casera en Veracruz

En Minatitlán, al sur de Veracruz durante la madrugada de este viernes 6 de marzo sujetos desconocidos arrojaron presuntos artefactos incendiarios de fabricación casera contra una vivienda para provocar su incendio. Según los primeros reporte se indicó que los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Carrillo Puerto, entre Dante Delgado e Independencia, en la colonia Insurgentes Norte.

Se confirmó que no había habitantes al interior del inmueble atacado al momento de los hechos. Al detectar el fuego en la vivienda habitantes de la zona generaron el reporte a los cuerpos de emergencias. En el lugar los vecinos con cubetas y mangueras intentaron sofocar el fuego mientras esperaban el arribo de personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al llamado de emergencia para combatir y controlar el siniestro.

Según los datos recabados se dio a conocer que fueron presuntamente cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas quienes llegaron al lugar y provocaron el incendio para luego huir con rumbo desconocido. Esta situación generó alarma entre los habitantes de la zona de la colonia Insurgentes Norte del municipio de Minatitlán en la zona sur de la entidad veracruzana.

Información en desarrollo…

