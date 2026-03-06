Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego Causan Alarma en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la noche del jueves 5 de marzo vecinos de la colonia San Manuel de la localidad Monte Salas perteneciente a Fortín, vivieron momentos de tensión cuando escucharon detonaciones de arma de fuego, alertando a los elementos de la Policía Estatal quienes llegaron al punto para implementar un intenso operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del sector alertaron a los números de emergencias tras escuchar varios disparos de arma de fuego, lo que generó preocupación entre las familias que residen en este sector del estado de Veracruz.

Elementos de seguridad realizaron recorridos de inspección y rastreo en calles de los alrededores con el objetivo de localizar indicios relacionados con el reporte y descartar posibles riesgos para la población.

Aunque los operativos tardaron bastante tiempo en la región, no hubo localización de alguna persona lesionada, y tampoco se reportaron personas detenidas. En la zona se informó acerca de la posibilidad de una persona realizando detonaciones al aire y después se marchó. Se descartó totalmente alguna situación de riesgo.

Información en desarrollo…

FPF