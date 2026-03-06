Pescadores de Sontecomapan, al Sur de Veracruz, Reportan Hidrocarburo Solidificado en la Costa

Desde hace unas semanas en la Barra de Sontecomapan, localizada en el municipio de Catemaco, al sur del estado de Veracruz, pescadores indican que han arribado restos de chapopote en zona de playa, los cuales ya están convertidos en una especie de rocas.

Aproximadamente a unos cinco kilómetros mar adentro, el derrame de hidrocarburo que se registró en la zona sur del estado de Veracruz, se informó que ya está siendo atendido por parte de las autoridades con embarcaciones para disolver la mancha.

Video: Pescadores Hallan Hidrocarburo Solidificado en la Zona de Playa en Sontecomapan, Veracruz

Son casi tres kilómetros de playa donde se tiene presencia del chapopote con plastas de diferentes tamaños; algunos ya se encuentran solidificados, mientras que otros más aún permanecen en estado líquido.

De acuerdo con la información recabada, el sector pesquero lleva aproximadamente una semana donde no han podido producir al estar el derrame en alta mar, ya que sus redes han resultado afectadas al mancharse de este material, por lo que les es imposible pescar.

Hasta el momento, el origen del derrame no ha sido localizado

El pescador Luciano Temich Limón indica que ha habido una afectación para ellos, pues menciona que hay compañeros suyos a los que se les manchó su red y el resto de su equipo de pesca. La afectación se ha registrado tanto para quienes pescan en alta mar como para los que pescan en la costa.

“Prácticamente a los pescadores sí nos ha afectado, tanto los que pescan en alta mar como los que pescan en la costa”.

Video: PC Continúa Sin Conocer de Dónde Llegó el Hidrocarburo a las Costas del Sur de Veracruz

Como prestadores de servicio, aseguran que la gente y los turistas pueden llegar, estando seguros de que donde permanecen están libres de chapopote; ya hacia afuera de la parte del agua sí está la mancha, aproximadamente a cinco kilómetros.

“Gracias a Dios, hasta ahorita al sector turismo no nos ha afectado porque las playas están limpias".

Hasta el momento, los pescadores indican que lo que les han informado es que aún continúan sin conocer de dónde proviene esa contaminación. Mencionan que lo que más les preocupa es que los residuos de hidrocarburo continúan llegando.

