Hombre Pierde la Vida al Lanzarse un Clavado en Canal de Agua en Navojoa, Sonora
Luego de lanzarse en clavado a un canal de agua, un hombre perdió la vida y fue rescatado horas después en la comunidad de Los Bahuises, en el municipio de Navojoa, Sonora.
Luego de lanzarse a nadar desde una de las vertientes de un canal y no lograr salir a la superficie, un hombre de 34 años perdió la vida la tarde del jueves en la comunidad de Los Bahuises, en el municipio de Navojoa.
La víctima, identificada como Samuel Axel, se encontraba conviviendo con amigos en el lugar cuando decidió realizar algunos clavados para refrescarse.
De acuerdo con testigos, tras uno de los saltos el hombre no volvió a salir del agua, lo que generó momentos de preocupación entre sus acompañantes, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias alrededor de las 4:00 de la tarde.
Bomberos de Navojoa localizaron el cuerpo sin signos vitales
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Navojoa acudieron al sitio e iniciaron un operativo de búsqueda acuática en el canal. Después de varios minutos de rastreo, los rescatistas localizaron el cuerpo del hombre, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos de Seguridad Pública mientras personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes
Reportero: Roberto Bahena N+
