Madres de Niños con Neurodivergencia y Discapacidad Denuncian a Creador de Contenido en Sonora

Un grupo de madres de niños con neurodivergencia y discapacidad, acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer una denuncia por discriminación tras la publicación de un video en redes sociales, en el que un creador de contenido simula tener autismo para jugarle una broma a personas en el Parque Infantil del DIF en Hermosillo.

Tania Alcantar, madre de un niño con neurodivergencia e integrante del grupo Mamás Cuidadoras de Sonora, resaltó que la creación de contenidos en redes sociales en este caso se ha salido de control y ha traspasado los límites del humor, ya que es un tema en el que organizaciones civiles y familias enteras han volcado esfuerzos para visibilizar las dificultades de personas con discapacidad, así como para mejorar la inclusión en diversos sectores de la sociedad.

“Venir a decir que está bien, que fue un video, no pasa nada, creo que no, debemos alzar la voz y decir basta, la discapacidad no es un juego, la discapacidad no es una burla, la verdad es que como papás de niños con autismo pues sufrimos, tenemos un duelo con ellos el que la sociedad los empiece a comprender", Tania Alcantar, Mamá de un niño con autismo

Denuncian burla de una discapacidad que presentan niños, jóvenes y adultos

Detalló que en las escuelas e instituciones públicas se ha buscado dar capacitaciones, mientras que las familias requieren de horas de terapia cada semana para que sus hijos autismo puedan acceder a una mejor calidad de vida.

"En el video el dice que es autismo, no pasa nada, cuídenmelo tantito y empieza a hacer serie de sonidos refiriéndose a un autismo no verbal o no sé que tipo de autismo se refiere, utilizó una etiqueta como tal al decir que es autista y no pasa nada, pero sí pasa; Te estás burlando de una discapacidad que presentan niños y jóvenes, personas adultas, que ahorita dicen que es moda, pero no es moda".

Señalan lo importante que es que la población esté informada

Y es que las familias con personas neurodivergentes atraviesan por una serie de estudios clínicos, como electroencefalogramas, terapias de lenguaje, tomografías, nueropediatría, e incluso nutrición y odontología especializada, por lo que es importante que la población esté informada sobre las dificultades que atraviesa este sector de la población.

"No se vale que utilices la palabra autista como para señalar, para divertirte; Se va a hacer una denuncia ante fiscalía por el tema de discriminación y lo que resulte, y también en Conapred, en la Ciudad de México, se hará una denuncia".

Asimismo, Cervando Flores Castelo, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Sonora, indicó que se realizan las gestiones legales para interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Reportero: Gustavo Moreno N+

