Localizan en Sonora a Jesús Alberto Hayer, Hombre Desaparecido y Originario de Nayarit

Tras varios meses sin saber de su paradero, Jesús Alberto Hayer Maldonado, quien contaba con reporte de desaparición en el estado de Nayarit, fue localizado en Empalme, Sonora, lo que permitió su reunificación con su familia.

El hallazgo se logró el pasado 1 de marzo de 2026 gracias a la intervención de integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme, quienes al ubicarlo dieron aviso a las autoridades para activar las acciones correspondientes.

Posteriormente se coordinó un operativo entre la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal de Seguridad Pública para confirmar su identidad y gestionar el proceso de reunificación.

Jesús Alberto era buscado desde octubre del 2025

Jesús Alberto era buscado desde el 15 de octubre de 2025, cuando se perdió contacto con él mientras viajaba en autobús desde Nogales, Sonora, con destino a Tepic, Nayarit.

El reencuentro con su familia se llevó a cabo en el ejido Campo 47, en el municipio de Cajeme, donde reside su hermano, poniendo fin a meses de incertidumbre para sus seres queridos.

Reportero: Roberto Bahena N+

