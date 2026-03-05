Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida con Impactos de Bala y Signos de Violencia en Hermosillo

El cuerpo de un hombre joven del cual se desconoce identidad, con varios impactos de bala y evidentes signos de violencia fue localizado la noche del miércoles al interior de un domicilio en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.

El hallazgo se registró en una casa ubicada en la calle Enrique Oliver, entre Luján y el callejón San Martín, luego de que alrededor de las 23:00 horas se recibiera un reporte anónimo a la página del colectivo Buscadoras por la Paz alertando sobre la presencia de una persona sin vida.

La víctima era de tez blanca y contaba con tatuajes en un brazo

La víctima fue descrita como un hombre joven de complexión delgada, tres blanca, que vestía únicamente un bóxer. Además, tenía tatuajes en uno de sus brazos con las figuras de una rosa de los vientos, un ancla y un rostro.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes y aseguraron el área con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras se esperaba la llegada de peritos.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo para las diligencias correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

