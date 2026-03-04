Joven Lesionado a Balazos tras Discusión con Compañero de Trabajo en Plaza Comercial de Nogales

Un joven de 24 años fue atacado a tiros la noche del martes al exterior de una tienda departamental ubicada en una plaza comercial del bulevar Colosio, en Nogales, luego de una discusión con un compañero de trabajo; en el mismo hecho, una mujer de 21 años resultó lesionada por un proyectil.

La agresión fue reportada alrededor de las 20:24 horas, cuando se alertó a las corporaciones sobre detonaciones de arma de fuego frente al establecimiento. Al arribar, elementos de la Policía Municipal localizaron a la víctima de nombre Ronai tendido en el suelo con múltiples heridas producidas por arma de fuego, tras haber sido atacado al término de su jornada laboral.

Según las primeras indagatorias, la víctima identificó como presunto responsable a un compañero de trabajo, con quien mantenía conflictos personales previos. De acuerdo con su señalamiento, tras una discusión el sujeto sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones antes de huir a pie rumbo a la colonia Kennedy.

Mujer resulta lesionada por bala perdida

Durante el incidente también fue alcanzada por una bala Rosa, de 21 años, víctima colateral que se encontraba en las inmediaciones y presenció la confrontación. La joven indicó que, después de escuchar los disparos, sintió un dolor en la pierna y posteriormente confirmó que había sido herida.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al trabajador a un hospital privado para recibir atención especializada, mientras que la mujer fue llevada al Hospital IMSS Bienestar, donde médicos determinaron que presenta una lesión superficial en la pierna derecha que no pone en riesgo su vida.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, instancia que ya integra la carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto agresor.

