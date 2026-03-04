Sujeto Detenido Presuntamente por Acosar a Menor de 13 Años en Transporte Público de Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 29 años, señalado por cometer, presuntamente, acoso y abuso en perjuicio de una adolescente de 13 años, dentro de una unidad del transporte público en Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:50 horas del martes en un camión de la línea 9 Haciendas. Según el reporte, la menor alertó al conductor de que un pasajero le había realizado tocamientos en las piernas y expresiones de carácter obsceno durante el trayecto. El operador detuvo la unidad en el cruce de Agustín de Vildósola y Bachilleres, por fuera del Cobach Villa de Seris, donde solicitó la intervención policial.

El individuo, identificado como Marcos Guadalupe “N”, fue asegurado por los agentes y puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado por los delitos de abuso deshonesto y acoso en agravio de una menor de edad.

Suman cuatro reportes de acoso en transporte público de Hermosillo

Con este caso, suman cuatro reportes de acoso en el transporte urbano atendidos por la corporación en lo que va del año. El 18 de febrero, en la colonia Las Granjas, un hombre de 28 años fue detenido en la línea 03 Monteverde, en Olivares y San Antonio, tras ser acusado por una menor de 15 años de tocamientos indebidos y actos obscenos.

El 12 de febrero, una mujer de 27 años denunció haber sido tocada sin su consentimiento en la línea 10, descendiendo en el bulevar Quiroga para pedir apoyo; y el 14 de enero, en la línea 3 Reyes, en la colonia Los Ángeles, un hombre de 72 años fue señalado por tocamientos y agresiones verbales contra una joven de 24 años.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR