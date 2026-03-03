Detienen a Joven en Posesión de un Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército en Hermosillo

Un joven de 25 años fue detenido por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo luego de que presuntamente realizara detonaciones de arma de fuego la mañana del lunes en la colonia Nueva Ilusión, al sur de la ciudad.

El operativo se desplegó alrededor de las 07:35 horas, tras reportes de disparos en el cruce de las calles I y Ángela Michel. La alerta derivó en la activación del Código Rojo, movilizando a elementos municipales como primeros respondientes.

Al llegar, los oficiales sorprendieron a tres sujetos, dos de ellos menores de edad quienes iban en un vehículo marca Audi, uno de ellos ingresó corriendo a una casa en construcción donde arrojó el arma.

El sujeto identificado como Antonio "N" de 25 años de edad, fue detenido y se aseguró una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho útil en la recámara, por lo que fue detenido.

Los jóvenes intentaron escapar al ser alcanzados por policías

Vecinos del sector indicaron que las detonaciones las venían realizando desde calles anteriores y al verse alcanzados por los policías bajaron del automóvil para intentar escapar y esconder el arma.

El detenido fue turnado ante el Ministerio Público del fuero federal junto con la pistola como indicio, para las investigaciones correspondientes por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Reportero: Roberto Bahena N+

