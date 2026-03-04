Dejan Mensaje Sobre Amenazas de Broma en Secundaria Técnica de Hermosillo, Sonora

De nueva cuenta un mensaje de broma sobre amenazas fue dejado en baños de un plantel escolar, en esta ocasión en la secundaria técnica número 74, profesor Roberto Topete García, ubicada en calle Chanate y avenida Navojoa, de la colonia Puerta Real.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras verificar la situación determinaron que se trataba de una broma, sin embargo, autoridades del plantel y padres de familia implementaron un operativo mochila, en donde no se encontró nada fuera de lugar.

Información en proceso...



Reportero: Roberto Bahena N+