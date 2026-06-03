¿Vas de Vacaciones a Cuba? Isla Suspende Pagos con Tarjetas Visa y Mastercard

Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales

¿Vas de Vacaciones a Cuba? Isla Suspende Pagos con Tarjetas Visa y MastercardTuristas disfrutan de la playa en Varadero, Cuba. Foto: Reuters

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Estados Unidos escala así la presión que venía ejercitando sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país

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