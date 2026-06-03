Xilitla Buscará Romper Récord Guinness con 48 Horas Continuas de Huapango

Xilitla buscará romper un Récord Guinness con 48 horas continuas de huapango, con la participación de miles de bailarines y 25 tríos de tres estados.

Xilitla va por Récord Guinness con 48 Horas de HuapangoFoto: Turismo SLP
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