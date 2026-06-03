Xilitla Buscará Romper Récord Guinness con 48 Horas Continuas de Huapango

El municipio de Xilitla se prepara para hacer historia al buscar un Récord Guinness con 48 horas ininterrumpidas de música y baile de huapango, evento que se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en la plaza principal de este Pueblo Mágico.

¿Cuántas personas se espera que participen en el intento por alcanzar esta marca internacional?

La Secretaría de Turismo de San Luis Potosí informó que la meta es reunir a miles de bailarines durante las 48 horas de actividad continua, además de contar con la participación de aproximadamente 25 tríos provenientes de San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas del 19 de junio en la explanada principal de Xilitla y el acceso será gratuito para todos los asistentes.

La titular de la dependencia, Yolanda Cepeda, invitó a la población a sumarse a esta celebración de la música huasteca.

“Estamos invitando a toda la gente amante de la música de tríos para que vayan a bailar de huapango a Xilitla del 19 al 21 de junio. Los vamos a esperar con los brazos abiertos. Hoy los estados como Tamaulipas e Hidalgo se suman a este trabajo colaborativo, hermanando a estos tres estados, en donde va a haber una participación de aproximadamente 25 tríos de diferentes estados de la República”, expresó.

Para lograr el reconocimiento internacional, la música y el baile deberán mantenerse de manera continua durante 48 horas bajo la supervisión de jueces acreditados por Guinness World Records, quienes verificarán el cumplimiento de todos los requisitos.

“Tú llegas a la pista, te metes a bailar al son del huapango y bailas todo lo que quieras bailar. Va a estar un jurado que viene de la Ciudad de México del Récord Guinness y va a estar contando de uno por uno hasta llegar a las cinco mil personas bailando. Tenemos 48 horas para comenzar y queremos arrancar con entre mil 500 y dos mil personas bailando en la explanada de la plaza principal”, señaló la funcionaria.

La Secretaría de Turismo precisó que cualquier persona podrá participar, ya que no existe un tiempo mínimo de permanencia en la pista. De concretarse la meta, San Luis Potosí se convertiría en el primer estado del país en obtener un Récord Guinness de estas características.