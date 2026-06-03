Hombre es Rescatado Tras 7 Días Privado de la Libertad en Montemorelos, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el rescate de un hombre que permaneció secuestrado durante aproximadamente siete días, luego de haber sido privado de su libertad el pasado 21 de mayo en los límites de los municipios de Montemorelos y General Terán.

De acuerdo con las autoridades, la víctima ya era objeto de exigencias económicas por parte de sus captores, quienes habían comenzado a solicitar un rescate para liberarlo.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, señaló que elementos de la Policía Ministerial y del Grupo Antisecuestros lograron ubicar el lugar donde mantenían cautiva a la víctima y desplegaron un operativo para ponerla a salvo.

Era una privación de la libertad en la que comenzaban a pedir rescate para esa persona; se les captura. Estuvo aproximadamente siete días privado de su libertad y se logró de una manera muy eficiente dar respuesta a ese delito

Cuatro personas detenidas

La intervención se realizó en la comunidad El Fraile, donde los agentes fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes. Al repeler la agresión, uno de los atacantes fue abatido.

Como resultado de la operación, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

Además, en el sitio fueron aseguradas cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como teléfonos celulares y otros indicios que forman parte de la carpeta de investigación.

Las autoridades destacaron que durante el operativo no se reportaron elementos de seguridad lesionados ni víctimas adicionales, mientras que el hombre rescatado recibió atención y quedó bajo resguardo de las autoridades.