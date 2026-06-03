Hombre es Rescatado Tras 7 Días Privado de la Libertad en Montemorelos, Nuevo León

Un hombre que permaneció privado de su libertad durante siete días en la zona citrícola de Nuevo León fue rescatado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Hombre es rescatado en General TeránFoto: Fiscalía NL

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La Fiscalía de Nuevo León rescata a un hombre tras 7 días de secuestro en la zona citrícola. Operativo exitoso sin víctimas adicionales.

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