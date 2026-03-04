Hombre Lesionado tras Ataque a Balazos en Presunto Punto de Venta de Narcóticos en Hermosillo

Un hombre de 50 años fue atacado a balazos la noche del martes en un domicilio ubicado en el norponiente de Hermosillo, inmueble donde el año pasado se registró el asesinato de otra persona.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas en bulevar Armando V. Escalante y Parque Chacahua, en la colonia Parque Central. La víctima, identificada como Sergio “N”, presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en el abdomen lateral izquierdo, así como una lesión con entrada y salida en el antebrazo izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el caso es investigado como homicidio en grado de tentativa; y de acuerdo con los primeros datos, el o los agresores viajaban a bordo de un vehículo sedán color gris, desde donde presuntamente realizaron las detonaciones.

Domicilio es señalado como punto de venta de narcóticos

En el exterior del inmueble fueron localizados dos casquillos percutidos calibre .40, así como dos balas deformadas, los cuales fueron asegurados como indicios para las investigaciones.

La propia Fiscalía indicó que el domicilio es señalado como punto de venta y consumo de narcóticos, situación que será integrada a la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

