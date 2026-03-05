Marcha 8M 2026 en Hermosillo, Sonora: Hora, Ruta y Punto de Encuentro
N+
Para este próximo domingo 8 de marzo, colectivos feministas lanzaron la invitación y los puntos claves para participar en esta marcha 8M 2026 en Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Colectivas feministas en Sonora compartieron el recorrido de la marcha del 8 de marzo, que se hace año con año para visibilizar la lucha de las mujeres, en el marco de su día conmemorativo.
El llamado es reunirse a las 4:30 de la tarde, en las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, para iniciar el recorrido a las 5 sobre el bulevar Rosales, hasta la avenida Tehuantepec e instalarse por fuera del Congreso del Estado.
La manifestación será dividida en siete contingentes
La manifestación se dividirá y acomodará en siete contingentes: hasta el frente estará la lona y atrás el primer grupo será el de familiares de víctimas; después personas con infancias; población con discapacidades o neurodivergencias; luego van colectivas feministas, mujeres indígenas y diversidad de mujeres.
Historia relacionada: Marcha 8M 2026 en Hermosillo: ¿Qué Sabemos de la Movilización por Día Internacional de la Mujer?
Posteriormente va el contingente mixto, con la participación de hombres, disidencias y estudiantes; le continúan personas en patines, patinetas y bicicletas para finalizar con la caravana.
La marcha del 8m está convocada por colectivas como Ni Una Más Hermosillo, Hebras Cactáceas, Pan y Rosas, Rayos Violeta y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, entre otras.
Reportera: Fernanda Romero N+
Historias recomendadas:
- Marcha 8M 2026 en Hermosillo: ¿Qué Sabemos de la Movilización por Día Internacional de la Mujer?
- Bobby Pulido Estará Presente en La Cura Fest de Carin León de Hermosillo; ¿Hay Boletos?
- Pagos de Pensiones del Bienestar en Sonora: ¿Cuándo y Cómo Depositan en Marzo 2026? Calendario
JGMR