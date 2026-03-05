Marcha 8M 2026 en Hermosillo, Sonora: Hora, Ruta y Punto de Encuentro

Colectivas feministas en Sonora compartieron el recorrido de la marcha del 8 de marzo, que se hace año con año para visibilizar la lucha de las mujeres, en el marco de su día conmemorativo.

El llamado es reunirse a las 4:30 de la tarde, en las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, para iniciar el recorrido a las 5 sobre el bulevar Rosales, hasta la avenida Tehuantepec e instalarse por fuera del Congreso del Estado.

La manifestación será dividida en siete contingentes

La manifestación se dividirá y acomodará en siete contingentes: hasta el frente estará la lona y atrás el primer grupo será el de familiares de víctimas; después personas con infancias; población con discapacidades o neurodivergencias; luego van colectivas feministas, mujeres indígenas y diversidad de mujeres.

Posteriormente va el contingente mixto, con la participación de hombres, disidencias y estudiantes; le continúan personas en patines, patinetas y bicicletas para finalizar con la caravana.

La marcha del 8m está convocada por colectivas como Ni Una Más Hermosillo, Hebras Cactáceas, Pan y Rosas, Rayos Violeta y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, entre otras.

Reportera: Fernanda Romero N+

