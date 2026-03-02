Pagos de Pensiones del Bienestar en Sonora: ¿Cuándo y Cómo Depositan en Marzo 2026? Calendario

A partir de este lunes dos de marzo y hasta el jueves 26 se estarán depositando los recursos de todos los programas del Bienestar del bimestre marzo y abril, dispersándose en orden alfabético.

La secretaría del Bienestar informó que este lunes le tocará a quienes su primer apellido inicia con la letra “A”, el martes para la letra “B”, el miércoles y jueves le tocará a la “C” y el viernes a la “D”, “E” y “F”.

¿Cuánto recibirán en cada pensión del bienestar?

A quienes reciben la pensión para Adultos Mayores se les depositarán seis mil 400 pesos, a la pensión Mujeres Bienestar que son tres mil 100 pesos, la pensión para personas con discapacidad que son tres mil 300, y el apoyo para hijas e hijos de madres trabajadoras que son mil 640 pesos.

En Sonora se tienen registrados más de 400 mil beneficiarios de todos estos programas, siendo el principal los adultos mayores de 65 años con más de 300 mil personas registradas.

Hacen llamado a no acudir de inmediato a retirar la pensión del Bienestar

Por su parte, la Coordinación Nacional del Banco del Bienestar realizó un llamado a evitar acudir de inmediato a retirar el recurso a las sucursales, para no hacer largas filas, pues el recurso puede quedar en la cuenta y disponer de él a través de cajeros automáticos o incluso usar la tarjeta para pagar directamente en diversos comercios.

