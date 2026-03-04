Bobby Pulido Estará Presente en La Cura Fest de Carin León de Hermosillo; ¿Hay Boletos?

El cantautor estadounidense, Bobby Pulido, estará presente el próximo 15 de marzo en el festival organizado por Carin León, La Cura Fest.

A través de la cuenta oficial del festival, confirmaron como artista invitado al estadounidense para uno de los dos días del evento.

¿Hay boletos para La Cura Fest 2026?

El festival de música que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora, vendió todos los boletos disponibles para el sábado 14 de marzo.

Por la alta demanda, Carin León decidió abrir una segunda fecha el domingo 15 de marzo, misma donde se presentará el cantautor Bobby Pulido.

Los boletos se pueden comprar en la plataforma en línea de superboletos.

