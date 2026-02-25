Marcha 8M 2026 en Hermosillo: ¿Qué Sabemos de la Movilización por Día Internacional de la Mujer?

El próximo domingo 8 de marzo la comunidad feminista tomará las calles de Hermosillo en la marcha para conmemorar el Día de la Mujer 2026 y recordar la constante lucha por sus derechos.

Ni Una Más ya lanzó la convocatoria y, junto a otras colectivas, anunció el lugar y hora donde iniciará este movimiento, por lo que la invitación es abierta al público, compartió la integrante Raffaella Fontanot.

“Invitarles a toda la comunidad de Hermosillo a la marcha del domingo, 8 de marzo, que pues como cada año colectivas feministas que en esta ocasión, otras luchas y otras causas que, ponen al centro la vida, se unen a esta marcha”.

Luchas de la Marcha 8M en Hermosillo 2026

Destacó que este año la lucha es por la búsqueda de la despenelización del aborto en Sonora, y también por la libertad en Cuba y Palestina, la situación de los mineros, por la jornada laboral de 40 horas y, sobre todo, homenajear a las mujeres trabajadoras.

“Bueno, aquí en el terremoto de 1985 las costureras de esa fábrica que se colapsó, de la industria textil en la Ciudad de México, pues inauguraron toda una época aquí en México, de la lucha de mujeres y el feminismo popular, aquí también en Sonora hubo sindicatos de costureras en el Porfiriato, las mujeres del servicio doméstico se revelaban a sus patrones”.

Pan y Rosas Sonora, Rayos Violeta, Marea Verde de Nogales, Observatoria Ciudadana, Todas Mx, REDefine, Jurídicas Feministas y Red Académicas, entre otros grupos son los que organizan la marcha mixta del 8M.

¿Dónde y a qué hora iniciará?

El recorrido inicia a las 4:30 de la tarde en las Escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, hasta el Congreso del Estado.

Reportera: Fernanda Romero N+

