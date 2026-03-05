Alumnos de Primaria se Intoxican por Alimentos en Mal Estado; Detienen a Encargada de Tienda

La intoxicación de por lo menos cinco alumnos de la primaria “Juan G. Cabral”, presuntamente por consumir alimentos en mal estado, derivó en la clausura de la cooperativa escolar y en la detención de la encargada del establecimiento en San Luis Río Colorado.

Los menores comenzaron a presentar malestar estomacal, náuseas y otros síntomas después de ingerir productos vendidos en la cooperativa del plantel, ubicado en la avenida Mérida B y calle 36, por lo que personal docente dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal para atender la situación y coordinar acciones preventivas. Algunos estudiantes fueron trasladados a un hospital de la localidad para su valoración médica, mientras que otros permanecieron bajo observación; todos fueron reportados estables y fuera de peligro.

Encargada de cooperativa escolar fue detenida

Posteriormente, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, realizó una inspección en el sitio, donde aseguró el alimentos que presuntamente se encontraban en mal estado para su análisis y colocó sellos de suspensión en la cooperativa.

Sin embargo, la concesionaria del establecimiento, identificada como Josefina “N”, fue detenida por elementos del Mando Único Policial luego de que presuntamente violara los sellos colocados por la autoridad, acción considerada una infracción grave que puede derivar en sanciones económicas.

Reportero: Roberto Bahena N+

