Estudiantes Detenidos por Prender Fuego a Explosivo Casero Dentro de Secundaria en Hermosillo

Luego de provocar un incidente al prender fuego a un explosivo casero conformado por una botella con ácido muriático y papel aluminio dentro de un plantel escolar, tres estudiantes de 14, 15 y 15 años de edad fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal al norponiente de Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:40 horas del jueves en la Secundaria Técnica Número 74 “Profesor Roberto Topete García”, ubicada en las calles Chanate y Navojoa del fraccionamiento Puerta Real.

De acuerdo con el reporte, el director del plantel señaló a los adolescentes como los responsables de encender una botella de plástico que contenía la sustancia química y papel aluminio, lo cual es considerado un explosivo casero, lo que generó daños y disturbios en la escuela, aunque no se aclara de qué tipo.

Tras lo ocurrido, los tres menores fueron asegurados por los agentes municipales y puestos a disposición de la autoridad investigadora especializada en justicia para adolescentes.

En la misma secundaria escribieron una amenaza presuntamente de broma

En ese mismo plantel, el martes por la tarde-noche, alumnos habían escrito en la pared de uno de los baños un mensaje en el que advertían que estallaría una bomba si no se suspendían los exámenes.

Historia relacionada: Dejan Mensaje Sobre Amenazas de Broma en Secundaria Técnica de Hermosillo, Sonora

Ante la amenaza acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes determinaron que se trataba de una broma. Ese mismo día se llevó a cabo la Operación Mochila con apoyo de padres de familia y autoridades escolares, revisiones que continuaron la mañana del miércoles sin localizar objetos sospechosos.

La mañana del jueves también acudieron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para continuar con las indagatorias, y horas después se registró este nuevo incidente en la institución educativa.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR