Joven es Asesinado a Balazos tras Intentar Esconderse en Taller de Carpintería en Hermosillo

Un joven de 26 años de edad identificado como José Alfredo "N.", fue asesinado a balazos la noche del jueves en la colonia Las Torres, al norte de Hermosillo, luego de intentar refugiarse en un taller de carpintería tras ser atacado por sujetos armados.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Ignacio Salazar, entre López del Castillo y Carlos Caturegli, lo que generó la activación del Código Rojo tras reportes de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con testigos, la víctima fue interceptada en la vía pública por individuos que viajaban en un vehículo, de donde uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones.

Intentó escaparse al ingresar a un taller de carpintería donde fue ultimado a balazos

En un intento por salvar su vida, el joven ingresó a un taller de carpintería, donde finalmente fue ultimado a través de una ventana. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena, mientras que el Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del ataque, quienes se dieron a la fuga.

