Otro Incendio se Registra en Pozo Petrolero de las Choapas, Veracruz

Durante la tarde de este viernes seis de marzo, habitantes del municipio de Las Choapas, localizado en la zona sur del estado de Veracruz, reportaron nuevamente un fuerte estruendo, seguido de un incendio en el pozo petrolero Krem, localizado en el municipio sureño anteriormente citado.

Se reportó que autoridades de Protección Civil se encuentran arribando al lugar del incidente, mientras que se espera la llegada de fuerzas federales, estatales y locales para que el accidente sea atendido.

Cabe señalar que en menos de 24 horas es cuando se registra este nuevo incidente, ya que la noche de ayer jueves cinco de marzo se registró un incidente similar. Autoridades de Protección Civil informaron que, de manera preventiva, se comenzará a evacuar a los habitantes de por lo menos cinco comunidades aledañas a este sector.

El número de personas movilizadas por este hecho registrado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, es de aproximadamente unos mil 500 habitantes entre esas cinco comunidades.

PEMEX informa sobre la situación en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer a través de un boletín que ya se está atendiendo el incidente operativo del pozo exploratorio KREM-1, ubicado en el ejido Constitución, zona rural del municipio de Las Choapas, localizado al sur del estado de Veracruz.

Asimismo, informó que durante las actividades de perforación, se presentó un flujo de hidrocarburos hacia el pozo, procediendo a cerrarlo y canalizar este flujo al sistema del quemador, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos.

PEMEX emite comunicado acerca del incidente registrado en Las Choapas, Veracruz.

Se dio a conocer que se presentó una fuga de gas, por lo que procedieron con los trabajos para contener la fuga. Sin embargo, aproximadamente a las 18:00 horas, se presentó una ignición del gas acumulado en la base del equipo de perforación, generando el incendio.

La dependencia mencionó que la situación se encuentra atendida por personal especializado y no representa riesgo para la población. Se dijo también que, como medida preventiva, el personal fue evacuado oportunamente, y que por este hecho, no hubo reporte de personas lesionadas ni fallecidas.

Asimismo, en el boletín se menciona que en el sitio permanece personal técnico y equipo contra incendios de Pemex, quienes continúan realizando las labores correspondientes para evitar daños mayores.

