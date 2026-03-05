Fuerte Estruendo Alerta a Habitantes de Las Choapas, Veracruz

En el municipio de Las Choapas, localizado en la zona sur del estado de Veracruz, habitantes del lugar reportaron haber escuchado un fuerte estruendo durante la noche de este jueves cinco de marzo en la zona rural de Las Choapas.

Hasta el momento se desconoce si hay o no personas lesionadas tras el incidente; sin embargo, en donde presuntamente se escuchó el estruendo se encuentra alejado de la cabecera municipal, es decir, a más de 70 kilómetros.

Unidades de emergencia del municipio de Las Choapas, así como personal de Petróleos Mexicanos de contraincendio, solicitaron el apoyo de Cuichapa y Agua Dulce. Hasta este momento, las autoridades no han brindado información oficial de lo ocurrido.

Información en desarrollo...