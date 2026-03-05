Autoridades Controlan Incendio en Muelle de Tuxpan, al Norte de Veracruz

Durante el transcurso de este jueves cinco de marzo, se registró un incendio en el muelle Termigas, localizado en el puerto de Tuxpan, municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que el incendio fue sofocado tras recibirse el reporte del siniestro. Asimismo, se formó que personal naval acudió para verificar la situación y efectuar coordinaciones con Bomberos de Asipona de Tuxpan, así como Bomberos Municipales y Protección Civil.

Durante las labores de atención y sofocamiento, personal del sector naval de Tuxpan y de la Fuerza Naval del golfo proporcionaron protección y seguridad perimetral, además de apoyar con el suministro de aproximadamente 25 mil litro agua en vehículos del tipo pipa.

Una vez controlado y sofocado el siniestro, personal de Bomberos y Protección Civil llevó a cabo las diligencias correspondientes para poder determinar las causas que pudieron haber originado el incendio.

Información en desarrollo...