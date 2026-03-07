Dictan Prisión Preventiva a Cinco Personas por Presunto Despojo de Inmueble en Coatzacoalcos

Al sur del estado de Veracruz, después de realizarse la audiencia inicial de las personas detenidas en el sector Ampliación Los Almendros por el delito de despojo en el municipio de Coatzacoalcos, el Juez de Proceso Penal Oral decretó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa contra cinco personas.

Según lo informado por las autoridades, la medida se decretó por el tiempo de 6 meses en contra de José Yair "N", Rebeca Paulina "N", Margarita "N", Erika Gabriela "N" y Rafael "N". Cabe mencionar que las cinco personas fueron detenidas por la Policía Ministerial en cumplimiento de una orden de aprehensión por hechos ocurridos el pasado 28 de abril del año 2023.

Video: Familiares de Detenida Señalada por Homicidio en Coatzacoalcos Aseguran que es Inocente

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió cuando los hoy imputados ingresaron violentamente, armados con palos y machetes, al predio ubicado en la calle Almendros, fraccionamiento Los Almendros, en Coatzacoalcos, al sur del estado.

Noticia relacionada: Detienen a una Pareja por su Presunta Participación en Multihomicidio de Coatzacoalcos, Veracruz

Los detenidos fueron ingresados al CERESO Regional Duport Ostión

Posteriormente, los sujetos habrían despojado así dicho inmueble, el cual en fecha del pasado miércoles 26 de abril del mismo año 2023 había sido entregado de manera física a los propietarios, esto en cumplimiento de una diligencia de lanzamiento.

La defensa de los detenidos habría solicitado la ampliación del término constitucional, por lo cual la audiencia continuará en fecha 11 de marzo del presente año, donde se prevé que se resuelva la situación jurídica de las cinco personas detenidas en el municipio de Coatzacoalcos.

Mientras tanto, José Yair "N", Rebeca Paulina "N", Margarita "N", Erika Gabriela "N" y Rafael "N" fueron ingresados la noche de ayer al CERESO Regional Duport Ostion, respondiendo a la medida cautelar prisión preventiva oficiosa decretada por el juez de Proceso Penal Oral.

Historias recomendadas:

LAVR