Evacúan a Habitantes de Cinco Comunidades del Sur de Veracruz tras Incidente en Pozo Petrolero
Tras registrarse un incendio en un pozo petrolero al sur de Veracruz, autoridades informaron que el incidente ya está controlado, sin embargo, habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados.
Durante la noche del viernes seis de marzo, se informó que alrededor de mil 500 personas de por lo menos cinco comunidades cercanas al pozo petrolero Krem-1 tuvieron que ser evacuadas luego de registrarse una nueva fuga de gas en dicho pozo, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.
Se dio a conocer que las familias que fueron evacuadas pertenecen a por lo menos cinco comunidades, las cuales son El Remolino, Las Cruces, Las Mañanitas, Lindavista y Sarabia, entre otras, quienes, debido a la emergencia, tuvieron que abandonar sus viviendas como medida preventiva ante el siniestro.
Fue el personal de Protección Civil de Las Choapas quien se encargó de llevar a cabo el traslado de los habitantes hacia un albergue temporal que, según lo informado, fue habilitado en la congregación de Río Playas, aproximadamente a dos horas del lugar donde se registró la fuga de gas.
Petróleos Mexicanos dio a conocer información acerca de dicho incidente
Se informó que brigadas del Sistema DIF Municipal también se movilizaron hasta dicho lugar para brindar apoyo y atención a las familias afectadas por la emergencia. Cabe recordar que Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó mediante un comunicado que la situación ya se encuentra bajo control; sin embargo, personal de Protección Civil informó que esta acción se realizó como una medida de precaución.
Mientras tanto, se dio a conocer que las autoridades, así como personal calificado, continúan evaluando la situación para poder determinar los riesgos que puedan existir en la zona y de esta manera se garantice la seguridad de las comunidades cercanas a la zona donde se registró lo que, según información de Petróleos Mexicanos, fue una fuga de gas en el pozo petrolero Krem-1, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.
