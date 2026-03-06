Papás de Bebé Fallecida en Veracruz son Vinculados a Proceso por Omisión de Cuidados

Durante la noche del pasado jueves cinco de marzo, se realizó una audiencia en la que dos personas fueron vinculadas a proceso por los hechos ocurridos el pasado martes 24 de febrero en la colonia Lomas de Tarimoya II, localizada en la zona norte de la ciudad de Veracruz, luego de que una bebé perdiera la vida.

Según lo informado, un juez de control determinó la vinculación a proceso contra Mónica "N" como probable responsable de los delitos omisión de cuidado, maltrato familiar y violencia familiar equiparada, mismos delitos que se imputan a Carlos Manuel "N".

Video: Padres de Menores Asegurados en Lomas de Tarimoya son Trasladados a "El Penalito" en Veracruz

A este último, también se le agregó el señalamiento por abuso sexual contra una menor de edad, por lo que en la audiencia realizada durante la noche del jueves cinco de marzo, se determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Así mismo, se dictaminaron tres meses para que se llevara a cabo la investigación complementaria relacionada con el proceso penal determinado con el número 68/2026.

Noticia relacionada: Muere Bebé de Cuatro Meses y Aseguran a Tres Menores en Domicilio de Veracruz

Tres menores fueron aseguradas por las autoridades en la colonia Lomas de Tarimoya II

Cabe destacar que los delitos por los que se señala a ambas personas fueron denunciados el pasado 24 de febrero, en los que una bebé de cuatro meses perdió la vida presuntamente por omisiones de cuidado, delito por el cual los padres han sido vinculados.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la colonia Lomas de Tarimoya II, cuando se reportó el fallecimiento de Brisa, la bebé de cuatro meses de edad. Así mismo, se dio a conocer que tres menores más fueron puestas bajo resguardo de las autoridades.

De este hecho, derivó el descubrimiento de más delitos que finalmente quedaron registrados en la carpeta de investigación correspondiente, así como el proceso penal que actualmente se está llevando a cabo en contra de los padres de la menor.

Historias recomendadas:

LAVR