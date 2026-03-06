Detienen a una Pareja por su Presunta Participación en Multihomicidio de Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, elementos de la Policía Ministerial detuvieron a un hombre y una mujer, quienes presuntamente habrían estado implicados en un hecho de violencia registrado el pasado martes tres de marzo dentro de una oficina financiera localizada en el municipio anteriormente mencionado.

Video: Autoridades Detienen a Presuntos Implicados en Multihomicidio de Coatzacoalcos

De acuerdo con los primeros reportes, las personas detenidas fueron identificadas como Leydi Isabel "N" y Javier Ulises "N", quienes fueron aprehendidos por las autoridades por su presunta participación como probables responsables del multihomicidio ocurrido en una oficina financiera en el municipio de Coatzacoalcos.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Tres Personas por Homicidio Doloso en Hotel de Tuxpan, Veracruz

Se desconoce el móvil del ataque que dejó un saldo de cuatro muertos en Coatzacoalcos.

Cabe destacar que en los hechos de violencia ocurridos el pasado martes tres de marzo con los que se les relaciona, por lo menos cuatro personas fueron privadas de la vida, mientras que dos más resultaron lesionadas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario para recibir la atención médica necesaria. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Las autoridades dieron a conocer que al momento de haberse realizado su detención, les fue asegurada un arma de fuego, la cual, presuntamente, habría sido utilizada para poder llevar a cabo el ilícito del cual a ambos se les señala.

Se informó que, debido al proceso realizado en contra de los detenidos, las autoridades no han brindado mayor información con relación a estos hechos, por lo que el móvil del ataque aún no ha sido confirmado en su totalidad.

Se informó que, en estricto respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, el cual definirá su situación jurídica en la próxima audiencia inicial.

Historias recomendadas:

LAVR