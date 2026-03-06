Autoridades Retiran Cámaras de Videovigilancia tras Operativo en Tuxpan, Veracruz

En Tuxpan, municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz, se informó que elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevaron a cabo acciones para el retiro de cámaras de videovigilancia en calles de colonias de dicho municipio.

Presuntamente, las cámaras de videovigilancia eran empleadas por supuestos grupos delictivos en la localidad de Tempoal, la cual se encuentra ubicada en la huasteca alta de la entidad veracruzana.

Por los hechos anteriormente descritos, personal naval de dicha jurisdicción informó que se proporcionó apoyo de seguridad perimetral a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para realizar el retiro de por lo menos siete cámaras de videovigilancia, localizadas en distintas colonias de dicha localidad.

Cabe destacar que los equipos asegurados durante dicho operativo fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para que se realizara la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Asimismo, es importante mencionar que este delito se caracteriza por el uso de sistemas de vigilancia, los cuales no están autorizados, esto con fines delictivos, así como para evadir a la autoridad, por lo que las autoridades informaron que se mantienen operaciones permanentes para el desmantelamiento de las mismas.

Se registra operativo policiaco tras presuntas detonaciones de arma de fuego

Vecinos de la colonia San Manuel de la localidad Monte Salas, perteneciente a Fortín, vivieron momentos de tensión cuando escucharon detonaciones de arma de fuego durante la noche del pasado jueves 5 de marzo, lo que alertó a los elementos de la Policía Estatal, quienes llegaron al punto para implementar un intenso operativo de seguridad en la zona.

Tras escuchar varios disparos de arma de fuego, habitantes del sector alertaron a los números de emergencias, pues el hecho generó preocupación entre las familias que residen en este sector del estado de Veracruz.

Con el objetivo de localizar indicios relacionados con el reporte y descartar posibles riesgos para la población, elementos de seguridad realizaron recorridos de inspección y rastreo en calles de los alrededores. No hubo reporte de alguna persona lesionada, y tampoco se reportaron personas detenidas.

