Dictan Prisión Preventiva a los Dos Detenidos por Probable Delito de Homicidio en Riña de Porras
N+
Juez dicta prisión preventiva a los Jóvenes Kevin Jovany “N” y Kevin Alejandro “N” por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona tras una riña entre porras en un partido de Futbol.
COMPARTE:
A los jóvenes Kevin Jovany “N” y Kevin Alejandro “N” les fue dictada prisión preventiva como medida cautelar en la vinculación a proceso donde se les acusa de la probable responsabilidad del delito de homicidio doloso calificado en agravio de un hombre identificado como Alberto Ortega, aficionado del club de futbol Celaya. Un juez de control decretó la legalidad de la detención este viernes 6 de marzo, dando paso a la vinculación a proceso por el vencimiento del plazo constitucional.
Los hechos que se refieren ocurrieron posterior a un juego entre el club de futbol Racing de Veracruz y los Toros de Celaya en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez el pasado 21 de febrero de este año. Cuando aficionados de ambos equipos protagonizaron una riña que terminó en tragedia en las calles aledañas a donde se realizó el encuentro deportivo.
El pasado uno de marzo, los ahora imputados fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión y presentados ante un órgano jurisdiccional, lo que ocasionó la molestia de los familiares que se manifestaron el 2 y 3 de marzo para exigir la liberación, asegurando que son inocentes.
Noticia relacionada: Familiares de Kevin Jovany “N” Buscan Demostrar su Inocencia Tras Presunta Relación en Riña
Información en desarrollo…
Historias Recomendadas:
- Pescadores Hallan Hidrocarburo Solidificado en la Zona de Playa en Sontecomapan, Veracruz
- Autoridades Detienen a Presuntos Implicados en Multihomicidio de Coatzacoalcos
- Colectivo Medusas de la Costa Cancela Marcha 8M por Hechos de Inseguridad en Coatzacoalco
FPF