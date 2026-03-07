Camioneta Vuelca tras Chocar Contra Autobús de Turismo en Carretera Boca del Río-Antón Lizardo

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró sobre la carretera de Boca del Río a Antón Lizardo, debido a un percance automovilístico en el que se habrían visto involucradas una camioneta particular que quedó volcada tras chocar por alcance con una unidad de transporte turístico.

En el lugar de los hechos, se pudo notar la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes arribaron al sitio para llevar a cabo el resguardo de la zona del accidente, debido a que el incidente dejó parcialmente cerrado el carril que va con dirección de Antón Lizardo hacia Boca del Río.

En el lugar se espera el arribo de b para realizar las maniobras necesarias para el retiro de ambos vehículos. Debido al incidente, el tránsito vehicular en la zona se ha visto ligeramente afectado, por lo que autoridades se encargan de llevar a cabo el abanderamiento del lugar.

Conductor narra cómo sucedió el accidente

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron víctimas mortales, solamente daños de consideración y lesiones de los tripulantes del vehículo particular, quienes fueron atendidos en el lugar de los hechos debido a que las heridas no fueron graves.

Según lo informado por el conductor de la camioneta, el percance se registró debido a un cambio intempestivo de carril por parte del operador del autobús de turismo, por lo que no pudo detener su vehículo y, debido a esto, terminó por impactar el extremo izquierdo trasero del autobús, del que hasta el momento no se ha reportado si es que hubo o no personas que terminaran con lesiones.

Los tripulantes de la camioneta fueron atendidos por personal médico y se reportó que solamente uno terminó con golpes en diversas partes del cuerpo. Autoridades informaron que el lesionado no necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

