Sujeto es Asesinado a Balazos en Colonia El Ranchito de Hermosillo; Tenía Herida en el Cráneo

Producto de una agresión armada un sujeto identificado como Christian Ernesto “N”, de 33 años de edad, fue asesinado a balazos la noche del domingo en la colonia El Ranchito, al oriente de Hermosillo.

El ataque se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Sanalona y Vírgenes Final, frente al Parque de los Yaquis, donde la víctima fue localizada sin vida con varias heridas de arma de fuego.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el hombre presentaba dos impactos de bala en la parte posterior del tórax con salida en la zona anterior, así como una herida en el cráneo en la región occipital.

La víctima contaba con antecedentes penales

En el lugar quedaron dispersos cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros, presuntamente utilizados por el agresor, quien fue descrito como un sujeto con vestimenta oscura y capucha que huyó por la calle Sanalona con rumbo al norte tras perpetrar el ataque.

La propia Fiscalía indicó que la víctima contaba con antecedentes por un delito del fuero federal registrado en el año 2015, lo cual forma parte de las líneas de investigación que iniciaron las autoridades por el delito de homicidio y lo que resulte.

