Detienen a Hombre al Detonar Arma de Fuego en Secundaria de Nogales y Ser Acusado de Acoso

Tras señalamientos por presuntamente acosar sexualmente a una menor de edad y detonar un arma de fuego al ser confrontado por el padre, un sujeto de 54 años fue detenido en flagrancia por fuera de una secundaria, al mediodía del lunes en Nogales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el detenido fue identificado como Juan Carlos “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos de tentativa de homicidio, acoso sexual y lo que resulte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 horas en la intersección de Privada de los Estudiantes y el bulevar Álvaro Obregón, frente al Conalep Nogales y la Secundaria Técnica número 3, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que activó el Código Rojo.

Aseguraron una pistola tipo escuadra y un casquillo percutido

Policías municipales llegaron al sitio y observaron a dos hombres que sometían a un tercero dentro de un vehículo, mismo que tenía un arma de fuego. Los agentes controlaron la situación y aseguraron una escuadra calibre .9 milímetros, abastecida con seis cartuchos útiles, así como un casquillo percutido.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, el incidente inició cuando los ocupantes de un Toyota Corolla, gris, y un Toyota Prius blanco comenzaron a forcejear y uno de ellos sacó un arma de fuego y se registró al menos un disparo.

Una menor de edad lo señaló por acosarla y amenazarla con esperarla afuera de su secundaria

Después, una adolescente de identidad reservada, señaló que el detenido presuntamente la acosaba mediante mensajes y fotografías enviadas a su teléfono, además de amenazar con esperarla afuera de su escuela.

Por ese motivo la menor pidió ayuda a su padre, quien acudió al lugar acompañado de otra persona y confrontó al sujeto.

Según testigos, al verse sorprendido, el hombre ingresó a su vehículo para tomar una pistola, pero fue sometido dentro del automóvil, momento en el que se produjo la detonación antes de la llegada de las autoridades.

Reportero: Roberto Bahena N+

