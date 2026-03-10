Joven Resulta Lesionado a Balazos por Sujeto que le Habló Afuera de su Casa en Hermosillo

Un joven de 24 años resultó herido por impactos de arma de fuego la noche del lunes en el sector norponiente de Hermosillo, luego de que un sujeto le disparara cuando salió de su domicilio tras ser llamado desde el exterior.

La víctima fue identificada como Juan José “N”, quien fue atacado alrededor de las 19:45 horas sobre la calle Luis Donaldo Colosio y Constelación Cáncer, donde de acuerdo con la información oficial, el joven salió de su vivienda después de que un hombre le gritara desde la calle, momento en el que el agresor realizó varias detonaciones en su contra.

El sujeto fue atendido por socorristas de la Cruz Roja y trasladado a un hospital

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes tras activarse el Código Rojo, quienes encontraron que el afectado durante la agresión sufrió heridas en el fémur derecho y en la caja torácica, por lo que solicitaron apoyo de socorristas de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el lugar de los hechos, las autoridades que acudieron al reporte localizaron dos casquillos percutidos calibre .40, los cuales quedaron asegurados como evidencia que ayude en las investigaciones para dar con el responsable, quien logró darse a la fuga.

