Mujer Resulta Lesionada por una Bala tras Agresión Armada en Colonia Los Olivos de Hermosillo

Una mujer sufrió una herida de bala en una mano durante una agresión armada registrada la noche del lunes, en un comercio ubicado en la colonia Los Olivos, al sur de la ciudad de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron en las calles Rincón de la Grulla y Palo Citabaro, donde la víctima se encontraba dentro de un establecimiento de abarrotes utilizando una máquina tragamonedas, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

La mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital por su pareja

Tras resultar lesionada por uno de los proyectiles, la mujer salió del comercio y se refugió en su domicilio, el cual está cercano al sitio de la agresión, para pedir ayuda a su pareja, quien la trasladó por sus propios medios a un hospital público para que recibiera atención médica.

Personas que se encontraban en el sitio señalaron a las autoridades que los disparos fueron realizados por sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta, quienes huyeron del lugar después de la agresión.

Elementos de seguridad y personal de investigación tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias para dar con los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

