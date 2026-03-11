Localizan Barriles con Aparente Material Químico a Espaldas de Escuela Primaria en Hermosillo

El hallazgo de varios barriles con aparente material químico, abandonados en un predio cercano a una escuela primaria, generó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana del miércoles en la colonia Metalera, al oriente de Hermosillo.

El reporte se recibió alrededor de las 10:20 horas, indicando la presencia de recipientes con posibles químicos a espaldas de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en el cruce de Camino Los Cuates y Antimonio. Al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo para verificar la situación.

Localizaron 6 barriles de polvo químiso seco

Tras la revisión, se determinó que el material contenido en los recipientes era polvo químico seco, similar al utilizado en extintores. En el lugar se localizaron dos barriles junto al cerco del plantel educativo y otros cuatro dentro de un predio cercano, además de varios sobres con materiales desconocidos.

Al sitio también acudió personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuyos especialistas confirmaron que el material no representaba sustancias tóxicas.

De acuerdo con las primeras observaciones, el predio aparentemente es utilizado como basurero clandestino para desechar este tipo de residuos, por lo que el caso fue turnado a Protección Civil Municipal para el seguimiento correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR