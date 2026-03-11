Persecusión de Conductor Deja Varios Choques y un Sujeto Detenido en Hermosillo, Sonora

Una persecución encabezada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, culminó la noche del martes con la detención de un conductor que ignoró la orden de alto y provocó varios choques durante su huida, al sur y poniente de Hermosillo.

El operativo se activó alrededor de las 19:00 horas del 10 de marzo, cuando agentes estatales marcaron el alto a un vehículo sedán, de la marca Honda, color negro, en la calle Villa Corzo, en la colonia Villas del Sur.

El conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga, lo que derivó en la activación de Código Rojo y una persecución en la que se solicitó apoyo de otras unidades, por lo que se unió también la Policía Municipal.

Después de más de 30 minutos lograron detener al conductor

Minutos después, a las 19:13 horas, las patrullas continuaban tras el automóvil mientras circulaba por la carretera estatal número 26, rumbo al poniente, a la altura del ejido La Yesca. Finalmente, cerca de las 19:35 horas, los policías estatales lograron asegurar al conductor y el vehículo en las inmediaciones de dicho ejido.

De acuerdo con el reporte, durante la persecución el presunto responsable provocó varios choques; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. El individuo quedó detenido por los agentes estatales para las investigaciones correspondientes

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR