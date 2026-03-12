No Imputan a Exfuncionarios del Ayuntamiento por Incendio de Waldo´s en Hermosillo; Esto se Sabe

La Fiscalía General de Justicia de Sonora interpondrá un recurso de apelación contra la resolución judicial que determinó no vincular a proceso a dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Hermosillo relacionados con el caso del incendio de un comercio, donde el 1 de noviembre de 2025 murieron 24 personas y otras 15 resultaron lesionadas en el Centro de la ciudad.

La decisión del juez se dio durante una audiencia en la que se resolvió no proceder penalmente contra José Martín “N”, al considerar que la acción penal se encontraba prescrita. Sin embargo, la Fiscalía manifestó su desacuerdo con ese criterio, al sostener que el plazo legal debe contarse a partir de la fecha en que ocurrió el hecho y no desde el momento en que el imputado emitió el dictamen correspondiente, por lo que asegura que la acción penal sigue vigente.

Podrían presentar una nueva imputación

En el caso de José “N” y Ernesto “N”, el órgano jurisdiccional tomó en cuenta aspectos jurídicos relacionados con la aplicación del Reglamento de Ordenamiento, Desarrollo Urbano y del Espacio Público de Hermosillo, el cual fue modificado posteriormente.

La Fiscalía considera que debió aplicarse la normatividad anterior, al ser la que estaba vigente cuando ambos servidores públicos desempeñaban sus funciones.

Dentro de la resolución, el juez dejó a salvo el derecho de la Fiscalía para presentar una nueva imputación, lo que permitirá realizar adecuaciones jurídicas en el caso conforme al análisis de la investigación.

Reportero: Roberto Bahena

