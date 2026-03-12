Capturan a Presunto Narcomenudista Mientras Caminaba en la Colonia Luis Encinas de Hermosillo

Mientras caminaba por calles de la colonia Luis Encinas, al norte de Hermosillo, un sujeto que era buscado por las autoridades por el delito de narcomenudeo fue detenido la mañana del miércoles.

Su captura ocurrió alrededor de las 09:17 horas en el cruce de Leandro P. Gaxiola y Camelia, donde agentes detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de la patrulla e intentó retirarse del lugar, por lo que fue interceptado por los oficiales.

Contaba con orden de aprehensión por narcomenudeo

Al revisar su información en las bases de datos oficiales, los policías confirmaron que se trataba de Jesús Ángel “N”, de 50 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por narcomenudeo, girada el 10 de septiembre de 2024.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común y de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el proceso legal correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR