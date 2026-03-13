Vinculan a Presunto Implicado en Asesinato del Hijo de la Alcaldesa de Bacanora, Sonora

A proceso fue vinculado Víctor Manuel "N", señalado como presunto implicado en el homicidio de Édgar Rafael, hijo de la alcaldesa de Bacanora, junto a Francisco Uriel Luna Luna, alias “El Pekas”, recientemente abatido por autoridades en el sur de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el imputado es investigado por la agresión armada en la que perdió la vida el hijo de Nora Alicia, alcaldesa de Bacanora, quien también figura como víctima en el proceso penal.

Segundo implicado en el caso fue abatido en Hermosillo

Durante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el homicidio de Edgar Rafael, se registró una agresión armada en contra de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en el sector Gala Residencial, al sur de la capital sonorense.

Al arribar al inmueble, los agentes ministeriales fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el interior de la vivienda, por lo que al repeler la agresión fue abatido Francisco Uriel Luna Luna, alias "El Pekas", quedando sin vida en el lugar.

Mientras tanto, el Juez impuso la medida cautelar la prisión preventiva justificada para Víctor Manuel "N", a solicitud del Ministerio Público.



Reportero: Gustavo Moreno N+

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