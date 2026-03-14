Localizan a Pareja Sin Vida con Impactos de Bala en Álamos, Sonora; Fiscalía Investiga

El fallecimiento de una pareja de esposos por impacto de arma de fuego dentro de una vivienda en la colonia Centro del Municipio de Álamos, es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado como probable homicidio/suicidio, con base en los primeros indicios encontrados en la escena.

El hallazgo de los cuerpos sin vida ocurrió alrededor de las 11:45 horas del viernes 13 de marzo, cuando autoridades arribaron a una vivienda ubicada en la calle Madero número 37.

Agentes investigadores encontraron tendidos en el piso los cuerpos sin vida de quienes fueron identificados como Rodolfo “N”, de 51 años, y María José “N”, de 43 años.

Durante los interrogatorios para recabar detalles sobre el trágico suceso, una mujer identificada como Karla María “N”, hermana del hoy occiso Rodolfo, dijo a los investigadores que momentos antes había recibido un mensaje de su hermano en el que se despedía y le encargaba el cuidado de sus hijos y bienes patrimoniales.

Acudió al domicilio de su hermano y encontró a la pareja sin vida

El testimonio añadió que tras recibir el mensaje acudió al domicilio de su hermano, encontrándolo a él y a su esposa María José ya sin vida.

Al inspeccionar la escena, peritos de la Fiscalía localizaron y aseguraron diversos indicios balísticos que serán sometidos a un análisis forense, entre ellos una escopeta de doble cañón que se encontraba junto al cuerpo de Rodolfo, así como un revólver calibre .22 ubicado sobre un mueble en la habitación.

La Fiscalía General de Justicia informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar la mecánica de los hechos, donde la principal hipótesis apunta a un probable homicidio seguido de suicidio.

Reportero: José Ponce N+

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